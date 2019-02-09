قوافل دعوية بمشاركة 2000 إمام ورجال المصالحات ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر"

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، عن اطلاق قوافل توعية بجميع القرى والمراكز ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر" بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط ولجان المصالحات العرفية بالمحافظة لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات ونشر الوعى بأهمية حقن الدماء وتحكيم العقل وإنهاء الخصومات الثأرية والنزاعات عن طريق التصالح، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 2000 إمام من مديرية أوقاف أسيوط فى القوافل الدعوية والتى تبدأ الاثنين الموافق 11 فبراير بمركز القوصية الذى شهد تجدد بعض الخصومات الثأرية خلال الأيام الماضية على أن تستمر لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأشار الشيخ عاصم محمود قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أنه تم التنسيق لبدء فعاليات القوافل الدعوية ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر" بقرى ومراكز المحافظة بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر ورجال المصالحات العرفية ورجال الدين المسيحى والقيادات الطبيعية والشخصيات العامة بالمحافظة تحت رعاية الوزير المحافظ وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وحقن الدماء والتوعية بحرمة قتل النفس وخطورة الثأر والخصومات والتشاحن على الفرد والمجتمع والآثار السلبية المترتبة على الخصومات فضلا عن حث الشباب على البناء والمشاركة فى عمليات التنمية وتوظيف طاقات الشباب فى إقامة مشروعات تنموية .

ومن جانب آخر، تفقد محافظ أسيوط أعمال تطوير وتجميل شوارع وميادين مدينة ديروط فضلا عن الكبارى ومداخل ومخارج القرى والتى يشارك فيها بعض مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فضلا عن طلاب مدارس التعليم الفنى بالمركز، وذلك تنفيذا لمبادرة ربط التعليم الفنى بسوق والعمل وتفعيل المشاركة المجتمعية والتى أطلقها المحافظ بجميع قرى ومراكز المحافظة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط .

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم، إن أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المنشات الخدمية والمرافق بقرى ومراكز المحافظة مستمرة تحت إشراف لجنة مشكلة من أساتذة جامعة أسيوط من كليات الهندسة والتربية النوعية والفنون الجميلة ونقابة المهندسين والتعليم الفنى والمتخصصين فى أعمال التجميل والتطوير بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن أعمال التجميل والتطوير تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة والقرى والنجوع، فضلا عن فتح الحدائق والمتنزهات الجديدة للمواطنين كمتنفس لهم وتزويد تلك الحدائق بالألعاب والمقاعد والمظلات التى تم تصنيعها بواسطة طلاب التعليم الفنى وورش المدارس الميكانيكية والفنية من خلال إعادة تصنيع بقايا ومخلفات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء وتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وترشيدا للنفقات .

وأشاد محافظ أسيوط بطلاب التعليم الفنى والمنتجات عالية الجودة التى تم تصنيعها بواسطة ورش تلك المدارس، فضلا عن مجهوداتهم فى تجميل وتطوير الشوارع والميادين بالمحافظة، موجها الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظة.