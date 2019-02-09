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قوات سوريا الديمقراطية تبدأ المعركة الأخيرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى

السبت، 09 فبراير 2019 06:47 م
قوات سوريا الديمقراطية تبدأ المعركة الأخيرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى قوات سوريا الديمقراطية
بيروت - رويترز
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قال قيادى بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اليوم السبت ضد آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا فى الجزء الذي يدعم فيه التحالف بقيادة أمريكا العمليات ضد التنظيم.

كانت الولايات المتحدة قالت يوم 29 يناير الماضى، إن من المتوقع أن تفقد داعش آخر منطقة تسيطر عليها في غضون أسبوعين.

وقال مصطفى بالي المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية "ستنطلق المعركة هذه الليلة وستكون مهمتها القضاء على آخر فلول التنظيم الإرهابي" واصفا المعركة بأنها المعركة الأخيرة.

وتابع أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة بصبر حيث تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين من الجيب المحاصر الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة من طرد داعش من قطاع من الأراضي في شمال وشرق سوريا.

وبعد طرد المتشددين من الرقة، معقلهم في سوريا، في أكتوبر عام 2017 توغلت قوات سوريا الديمقراطية جنوبا باتجاه محافظة دير الزور وهاجمت المتشددين في المنطقة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ولا يزال لداعش موطئ قدم في سوريا غربي نهر الفرات في مناطق خاضعة، رغم ذلك، للحكومة السورية وحلفائها.

 


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