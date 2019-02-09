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فيديو وصور.. وصول الترام الجديد لورش النقل العام بالإسكندرية تمهيدا لبدء التشعيل

السبت، 09 فبراير 2019 06:34 م
فيديو وصور.. وصول الترام الجديد لورش النقل العام بالإسكندرية تمهيدا لبدء التشعيل وصول الترام الجديد
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إجراءات الإفراج الجمركى للترام الجديد وتم نقله إلى ورش الهيئة العامة للنقل العام تمهيدا لترميبة وتشغيله. 
 
وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر البدء فى تشغيل أول عربة ترام مفصلى قادمة من أوكرانيا خلال 10 أيام.
 
 
وأوضح أنه فى شهر يوليو القادم سيتم توريد 7 وحدات ترام أخرى وقبل انتهاء عام 2019 سيتم توريد باقى وحدات الترام ليتم البدء فى تشغيلها بشوارع الإسكندرية كأول تجربة من نوعها فى الجمهورية، مؤكدا أن وحدة الترام الجديدة بها مميزات تفوق وحدة الترام القديمة، حيث أنها تتميز بأنظمة أمان عالية فان الترام الجديد لا يسير إلا عند التأكد من إغلاق جميع الأبواب، كما أن بها نظام الرمالات الالكترونية التى تمنع تزحلق الترام أثناء السير.
 
 
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية اشترت 15 وحدة ترام مفصلية جديدة للعمل على خطوط مرفق ترام المدينة وتتميز هذه الوحدات عن مثيلتها بالإسكندرية، حيث عربة الترام سريعة ومريحة ومجهزة بخدمة Wi-Fi يتم تفعيلها بعد التعاقد مع إحدى شركات المحمول، كما أنها مكيفة، ويسمح الزجاج برؤية كاملة وواضحة للسادة الركاب، والعربة مزودة بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجبارى بالسقف يستخدم فى حالة عدم تشغيل التكييف.
 
 
وتتمتع الوحدة بأمان تام للركاب بتوقف العربة نهائياً لحين نزول وصعود الراكب وغلق الأبواب، ولوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجها (أمامية وخلفية وجانبية)، كما أنها مزودة بإخطار صوتى ومرئى للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتى للراكب عند غلق الأبواب، ومزودة بإذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والسادة الركاب عند الطوارئ، وإذاعة خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب المنتظرين على المحطات بوجهة العربة، كما أن العجل بها مزود بنظام الكاوتش المرن يضمن انخفاض الضوضاء أثناء السير، وكذا العربة مزودة بنظام إلكترونى وأجهزة تمنع الزحف والتزحلق، ونظام إنذار للحريق، ويمكنها السير بدون تيار كهربائى من الشبكةلمسافة 1.5 كم، ومجهزة بثلاثة محاور دفع (بواجى) ويمكنه العمل على واحدة منهم فقط أثناء الطوارئ.
 
وصول الترام الجديد (1)
 

وصول الترام الجديد (2)
 

وصول الترام الجديد (3)
 

وصول الترام الجديد (4)
 

وصول الترام الجديد (5)
 

وصول الترام الجديد (6)
 

وصول الترام الجديد (7)
 

وصول الترام الجديد (8)
 

وصول الترام الجديد (9)
 

وصول الترام الجديد (10)
 

وصول الترام الجديد (11)
 

وصول الترام الجديد (12)
 

وصول الترام الجديد (13)
 

وصول الترام الجديد (14)
 

وصول الترام الجديد (15)
 

 


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