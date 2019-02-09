فحص 1.9 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100مليون صحة بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءاً، حيث يتم علاج حالات فيروس سى الإيجابية فى 17 مستشفى بالمحافظة ، فى حين تم تخصيص 14 مستشفى لعلاج حالات الأمراض الغير سارية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم، بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.