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فحص 1.9 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100مليون صحة بالمنوفية

السبت، 09 فبراير 2019 10:57 ص
فحص 1.9 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100مليون صحة بالمنوفية حملة 100مليون صحة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فحص مليون و992 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة إجمالية تعادل 77 % منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحتى الآن، للقضاء علي فيروس " سى " والكشف عن الأمراض الغير سارية بالمحافظة  .

وأضاف  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءاً،  حيث يتم علاج حالات فيروس سى الإيجابية فى 17 مستشفى بالمحافظة ، فى حين تم تخصيص 14 مستشفى لعلاج حالات الأمراض الغير سارية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم، بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.  

 

 


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