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غرفة شركات السياحة تبدأ تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2019.. الخميس المقبل

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
غرفة شركات السياحة تبدأ تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2019.. الخميس المقبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تبدأ غرفة شركات السياحة فى تنفيذ خطتها التدريبية للعام 2019، حيث تنطلق الخميس المقبل أول دورة تدريبية حول التعريف ببرنامج الهيكلة لشركات السياحية.

وتشتمل خطة الغرفة التدريبية للعاملين بقطاع السياحة خلال عام 2019 عقد دورات تدريبية مختلفة تبلغ  90 دورة تدريبية، بمتوسط دورتين أسبوعيا في جميع الأنشطة السياحية المختلفة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

فى حين تستهدف غرفة شركات السياحة تدريب 15 الف متدرب خلال العام الجارى، حيث أعتمد مجلس الادارة  ، زيادة مخصصات التدريب من 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات الى 10 ملايين جنيه بواقع 2.5 مليون جنيه كل عام.

ويأتى هذا فى ظل توافق الرؤى بين وزارة السياحة والغرفة ، حول أولوية التدريب للعاملين بالقطاع لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، حيث قال على المانسترلى رئيس لجنة التدريب بالغرفة ان الغرفة برئاسة حسام الشاعر، أعدت برنامجا تدريبيا مكثفا خلال عام 2019 لأصحاب شركات السياحة والعاملين بها.

وأشارعلى المانسترلي ،  إلى أن برامج التدريب يعكف عليها خبراء ومتخصصون في مجال التدريب عالميا ومحليا ويجري التشاور والتنسيق للاعداد للدورات التدريبية طوال الفترة الماضية بين لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة والدكتورة سها بهجت ، مستشار وزيرة السياحة للتدريب.

 


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غرفة الشركات السياحية

وزارة السياحة

قطاع السياحة

تدريب




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