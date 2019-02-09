video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ8 صباحا لمدة 6 ساعات

السبت، 09 فبراير 2019 10:45 ص
غدا.. قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ8 صباحا لمدة 6 ساعات انقطاع مياه - أرشيفية
كتب ــ أحمد حسن
إضافة تعليق
أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم قطع المياه عن الحيين (16 – 17)، والحى 13 بالمجاورة 6، بمدينة الشيخ زايد، وكذا ببعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذى لمحطة المياه.
 
وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تنفيذ 44 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

"الإسكان": تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية بمحطة مياه الحواويش بسوهاج

الاسكان

وزارة الاسكان

قطع المياه باكتوبر

قطع المياه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة