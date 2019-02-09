غدا.. قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ8 صباحا لمدة 6 ساعات

كتب ــ أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم قطع المياه عن الحيين (16 – 17)، والحى 13 بالمجاورة 6، بمدينة الشيخ زايد، وكذا ببعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذى لمحطة المياه.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.