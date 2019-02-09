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غدا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية وصحية وعددا من المدارس بأسوان

السبت، 09 فبراير 2019 11:48 ص
غدا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية وصحية وعددا من المدارس بأسوان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأحد محافظة أسوان، يرافقه عدد من الوزراء لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة على عدد من المدارس بالمحافظة. 
 
 
وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي فى مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
يأتى الملتقى، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد فى نسخته الثانية فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التى نصت على إقامة ملتقى للشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان.
 
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي
 
 
 
 

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