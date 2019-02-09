عطل فنى بجرار قطار أسبانى يتسبب فى تأخير رحلته لمدة ساعة بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استأنف القطار رقم 996 أسبانى القاهرة سوهاج رحلته متأخرا لمدة ساعة تقريبا عقب حدوث عطل مفاجئ بجرار القطار فور وصوله محطة سكك حديد البلينا جنوب سوهاج منذ قليل، حيث تم استبدال الجرار.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين حركة القطارات بسوهاج تفيد توقف القطار الأسبانى المار من محطة سكك حديد البلينا بسبب عطل بالجرار، وتم إخطار هندسة السكة الحديد للتعامل مع الموقف.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب بحدوث عطل فنى بجرار القطار المشار إليه وتم إرسال إمداد من سكك حديد سوهاج وتم تحريك القطار متاخرا لمدة ساعة كاملة عن رحلته .

تم تأمين القطار والركاب لحظة توقف القطار ومتابعة حركته حتى خروجه من حدود محافظة سوهاج ووصوله إلى حدود محافظة قنا، جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.