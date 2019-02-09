عبور 405 سفن قناة السويس بحمولة 28.3 مليون طن فى 8 أيام

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس وحتى أول أمس الخميس، عبور 405 سفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 28.3 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، إن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتأكيد أنها القناة الأم عالميًا عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة فى أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التى حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذى حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبى باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى تقود قاطرة التنمية لمصرنا الحبيبة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور عبور 49 سفينة، قناة السويس يوم الخميس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس.

كما عبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 75 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن، فيما عبرت أول أمس الخميس 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية من الاتجاهين إلى 405 سفن بحمولة 28.3 مليون طن.