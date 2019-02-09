video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عبور 405 سفن قناة السويس بحمولة 28.3 مليون طن فى 8 أيام

السبت، 09 فبراير 2019 06:30 ص
عبور 405 سفن قناة السويس بحمولة 28.3 مليون طن فى 8 أيام قناة السويس - صورة أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس وحتى أول أمس الخميس، عبور 405 سفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 28.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق مُهاب مميش، إن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتأكيد أنها القناة الأم عالميًا عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة فى أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التى حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذى حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبى باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى تقود قاطرة التنمية لمصرنا الحبيبة.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور عبور 49 سفينة، قناة السويس يوم الخميس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس.

 

 كما عبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 75 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن، فيما عبرت أول أمس الخميس 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية من الاتجاهين إلى 405 سفن بحمولة 28.3 مليون طن.    


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "مميش" يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبى لعرض مخططات التنمية بمنطقة القناة

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة