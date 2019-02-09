عاصم عبد الماجد يعترف بتزييف الجماعات الإسلامية لتاريخ قياداتها: تاريخنا مزيف

كتب أحمد عرفة

اعترف عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والهارب خارج مصر، بأن قيادات الجماعات الإسلامية مليئة بالأخطاء، ولكن قواعد تلك الجماعات الإسلامية تنظر إلى تلك القيادات بعيون التقديس.

كما اعترف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن التاريخ الذى أعدته الجماعات الإسلامية عن قياداتها هو تاريخ مزيف وليس حقيقيًا وكان الهدف منه هو تقديس تلك القيادات.

وقال عاصم عبد الماجد: قراءة تاريخ الحركات الإسلامية بعين التقديس هو الذى جعلنا نكرر أخطاءنا القاتلة، فما بالك لو كان بعض هذا التاريخ مزيفًا أو محجوبًا أيضًا لغرض التقديس، فلنسجل أخطاءنا.