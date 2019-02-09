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ضبط عصابة متخصصة فى سرقة المتاجر بالمنيا

السبت، 09 فبراير 2019 03:03 م
ضبط عصابة متخصصة فى سرقة المتاجر بالمنيا حملة امنية أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت مديرية أمن المنيا في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالمنيا، وإعادة المسروقات المبلغ بسرقتها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا قيام "طارق.م.ع، "عاطل" والسابق اتهامه فى (6) قضايا "سرقة متجر- مخدرات- سلاح أبيض- شروع فى سرقة- سلاح نارى- ضرب" آخرهم قضية "مخدرات" وآخرين ، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر، متخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (5) وقائع سرقة متاجر، وبيعهم متحصلات جرائمهم لعملائهم، وتم القبض عليهم.


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