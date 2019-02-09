ضبط عصابة جمعت 5 أطنان سولار مدعم بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية وقطاع الأمن العام تجح فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة والإتجار بها فى السوق السوداء وبحوزتهم خمسة أطنان سولار.

أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، قيام تشكيل عصابى ضم 5 عناصر، تخصص فى إرتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بداخل خزانات أرضية وفناطيس بمخزن كائن بعزبة السكرى بلقس دائرة مركز قليوب ، بغرض الإستفادة من فارق سعر الدعم والإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق مكسب غير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم " كمية من السولار بلغت خمسة أطنان ، سيارة نقل فنطاس تستخدم فى نقل وتهريب المواد البترولية " وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع.