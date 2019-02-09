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ضبط شخص بحوزته 84 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة والجيزة

السبت، 09 فبراير 2019 02:13 م
ضبط شخص بحوزته 84 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة والجيزة حشيش - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط شخص بمطروح لاتجاره فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمحافظتى القاهرة والجيزة، وبحوزته 84 طربة لمخدر الحشيش.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة أحد العناصر الإجرامية النشطة فى ترويج المواد المخدرة على عملائه بمحافظتى القاهرة والجيزة عقب جلبها من الساحل الشمالى الغربى للبلاد، وتم رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى ويدعى "محيى .ر.م" عاطل  ومقيم روض الفرج بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط المتهم المذكور فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما، مخبأة داخل مخزن سرى بإكصدام السيارة الخلفى، وضبط "مبلغ مالى، وهاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع واستخدام الهاتف والسيارة فى النقل والترويج .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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