صور.. وفد المجلس القومى للمرأة يهنئ العمدة نرمين زرد بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قدم وفد فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بقيادة الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع مجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، التهنئة إلى العمدة نرمين محمود زرد، ثانى سيدة تتولى منصب العُمدية فى المحافظة، لاختيارها وتعيينها عُمدة لقرية الحلافى بمركز كفر الشيخ، خلفًا لزوجها الراحل العمدة رضا زرد.

ضم الوفد الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع مجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، وعضوتى المجلس فريدة عبد العزيز، وماجدة عمر.

وأشادت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بقرار وثقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيين العمدة نرمين زرد فى هذا المنصب، مؤكدة أنها ستكرمها وستكرم العمدة عزة عبد الحميد، عمدة قرية كوم الحجنة خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية فى 16 مارس المقبل.

وقالت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إنها سعيدة بتولى المرأة المناصب القيادية، مؤكدة أن المرأة المصرية جديرة بالقيادة وبتولى كافة المناصب وأثبتت جدارتها ونجاحها فى كل المجالات والتى كانت حكرًا على الرجال لفترات طويلة.











