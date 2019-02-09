صور.. محافظ بورسعيد يستعرض نماذج مشروع تطوير شارع فلسطين

بورسعيد - السيد فلاح

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى زيارة لنقابة المهندسين الفرعية النماذج الذى تلقتها اللجنة المشرفة على مسابقة نماذج وأفكار تطوير شارع فلسطين.

وقدم الدكتور أحمد داوود، نقيب المهندسين، شرح للمشروعات التى تلاقتها اللجنة ثم شاهد المحافظ ولجنة التحكيم فيديو عن هذه المخططات، والتى اعتمدت بأكملها على إعادة المشهد المباشر بالنسبة للمارة فى شارع فلسطين للمجرى الملاحى لقناة السويس دون حواجز إلى جانب وجود مناطق خضراء واستعادة التاريخ والتراث الذى تميز به هذا الشارع، وليكون أهم عنوان سياحى لمصر أمام العالم وبموقعة النادر على المدخل الشمالى لقناة السويس مع البحر المتوسط.

وأكد محافظ بورسعيد، أن شارع فلسطين هو ملك لمصر بأكملها وليس لبورسعيد فقط ولابد من استعادتة لأداء دورة الذى أنشئ من أجله كشارع سياحى ورمز للتراث المعمارى المتنوع على أرض بورسعيد.

كما أعلن المحافظ أن لجنة التحكيم ستعلن عن المشروع الفائز فى مسابقة التطوير، قبل نهاية الشهر الحالى للبدء فى خطة التطوير طبقا للمشروع الفائز.



محافظ بورسعيد يستعرض نماذج مشروع تطوير شارع فلسطين



محافظ بورسعيد يستعرض نماذج مشروع تطوير شارع فلسطين



محافظ بورسعيد يستعرض نماذج مشروع تطوير شارع فلسطين



محافظ بورسعيد يستعرض نماذج مشروع تطوير شارع فلسطين