صور.. محافظ المنوفية يتفقد مستشفى تلا العام ويكرم أبطال الجمهورية للقوة البدنية

المنوفية_محمد فتحى

أجرى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، جولة مفاجئة لمستشفى تلا العام بمركز ومدينة تلا، للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذا الوقوف على مستوى النظافة بالمستشفى، رافقه وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بالمنوفية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ومدير المستشفى ومدير الإدارة الطبية بتلا ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

وتفقد المحافظ الأقسام الداخلية بالمستشفى ومنها السويتش والاستقبال والطوارئ وغرف المرضى ووحدة الغسيل الكلوى وقسم باطنة الأطفال ووجه بتنظيم توزيع الأطباء وأطقم التمريض داخل قسم الأطفال للاطمئنان على صحة الأطفال وسلامتهم، وأحال المحافظ عامل السويتش ومشرف النظافة بالمستشفى للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لتقصيرهم فى العمل، كما شدد محافظ المنوفية على مشرف الأمن بعدم تواجد المواطنين زوار المرضى فى غير الأوقات المحددة للزيارات بالمستشفى حفاظاً على راحة المرضى.

وخلال تفقده للمستشفى استمع المحافظ لشكوى مواطنة مسنة وتعانى من وجود مياه بيضاء على عينها وعلى الفور وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية لها بالمجان، كما أحال المحافظ بعض الطلبات الخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى لدراستها وعمل الأبحاث اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون مع المقصرين فى أداء واجبات عملهم، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بربوع المحافظة بكافة القطاعات الخدمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقب عودته من جولته التفقدية للمدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدفن والتأكد من إتباع كافة الاشتراطات البيئية.

وشهد اللواء سعيد عباس حفل الختام النهائى لبطولة الجمهورية للقوة البدنية والذى نظمه الاتحاد المصرى للقوة بمركز شباب مدينة قويسنا، بحضور اللواء محمود بركات رئيس الإتحاد المصرى للقوة واللواء أشرف موافى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والكابتن عادل البسيونى بطل العالم ومدير منطقة المنوفية للقوية البدنية والكابتن شريف عبدالمنعم لاعب النادى الأهلى السابق ومحسن سالم رئيس مجلس إدارة مركز شباب قويسنا وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من الرياضيين.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، حيث أوضح المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للقوة البدنية أن البطولة انطلقت فعاليتها فى الفترة من 7-9 فبراير 2019، ويشارك بها (170) لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية تحت 18 سنة وتحت 23 سنة وبمشاركة 12 محافظة يمثلون 24 مركز شباب ونادى، هذا وقد فاز بالبطولة (75) لاعب موزعين على ثلاث مراكز.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للقوة أن الهدف من البطولة دعم الشباب وتزايد أعداد الممارسين وتنمية الرياضة لديهم بالإضافة إلى تعزيز التنافس الرياضى بين الفرق المشاركة فى مباريات البطولة، وكذلك اكتشاف المواهب الرياضية والعمل على رعايتها.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بمشاركته فى تلك الحفل، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالموهوبين ورعايتهم لإعداد أبطال قادرة على رفع اسم مصر عالية فى كافة المحافل الدولية، موجهاً الشكر لجميع الحضور والقائمين على تنظيم البطولة، فيما وجه التحية للأبطال الرياضيين باعتبارهم واجهة مشرفة للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على توفير سبل الرعاية والدعم للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا استثمارها ويجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية.































