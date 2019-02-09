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صور.. محافظ الإسماعيلية ومميش يشهدان احتفالية مستقبل التعليم بمدرسة آمون

السبت، 09 فبراير 2019 01:11 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ومميش يشهدان احتفالية مستقبل التعليم بمدرسة آمون جانب من الاحتفالية
الإسماعيلية : السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور عاطف أبوالنور، رئيس جامعة قناة السويس الاحتفالية الكبيرة للجودة ومستقبل التعليم التى نظمتها هيئة قناة السويس بمدرسة آمون تحت رعاية.

وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وعلاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة القومية للجودة والدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وسلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وجمع كبير من قيادات التربية والتعليم وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس ومجلس إدارة الهيئة القومية للجودة.

وفى كلمته التى ألقاها الفريق مهاب مميش خلال الحفل أكد أنه من منطلق أن تطوير التعليم يعد أحد ركائز بناء الإنسان المصري وهو التوجه الذي تسعى القيادة السياسية للعمل على النهوض به وانه المدخل الحقيقى للتنمية فى مصر فلابد وأن يعتمد على تطوير التعليم، بوصفه الأداة الفاعلة فى تنمية القوى البشرية وإطلاق طاقاتها وإبداعاتها وتحويلها من عبء إلى عنصر إنتاج رئيسى بل وأهم عناصر الإنتاج بالإضافة إلى أن الثروة البشرية فى مصر تعد كنز يجب الاهتمام بها، من أجل إخراج إنسان واعي كما أن التعليم هو أساس كل عمليات التنمية وبدونه لا نجاح لخطط التطوير ولا التنمية في مصر.

وتضمن برنامج الاحتفال عرض فيلمًا مصورًا يتضمن إنجازات هيئة قناة السويس  فى قطاع التعليم بمحافظات القناة الثلاث والتى شملت محاور تطوير المبانى والمنشآت والبنية التحتية وتطوير الموارد البشرية والبيئة التعليمية والإدارية ورفع كفاءة المدارس وفقا لمعايير الاعتماد والجودة بمراحلها المتعددة.

وخلال الاحتفال تم أهداء درع هيئة قناة السويس إلى محافظ الإسماعيلية وتكريم نائب رئيس الهيئة القومية للجودة لوكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية.

 

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (1)

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (1)

 

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (2)
احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (2)

 

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (3)
احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (3)

 

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (4)
احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (4)

 

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (5)
احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (5)

 

احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (6)
احتفالية الجودة ومستقبل التعليم (6)

 


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