صور.. محافظ أسيوط ومدير الأمن يصلان موقع حادث انهيار منزل منفلوط

وصل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، لموقع حادث انهيار منزل منفلوط بقرية بنى مجد، بعد وقوع حادث انهيار المنزل لمتابعة الموقف وإجراءات البحث عن مواطنين تحت الأنقاض.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتكثيف جهود الحماية المدنية للبحث عن سيدة تحت الأنقاض بعد استخراج أخرى على قيد الحياة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد انهيار منزل بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط، وبالانتقال تبين أن المنزل قديم ومتهالك ملك عثمان طه شعراوى تعيش فيه أكثر من 5 أسر، والمنزل مكون من 3 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت انقاض المنزل، وبها كدمات وسجحات متفرقة بأنحاء الجسم المختلفة وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ابنتها.