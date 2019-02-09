صور.. عربات الزهور تطوف المنصورة احتفالا بعيدها القومى

الدقهلية فريق المحافظات

إنطلقت عربات الزهور فى شوارع مدينة المنصورة الرئيسيه احتفالآ بالعيد القومى للدقهلية، حيث تجمع أهالى مدينة المنصورة والمراكز المختلفة داخل ميدان 6 اكتوبر بالمنصورة .

حيث طافت السيارات شوارع المدينه.بإستعراض عربات الزهور بحضور اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمهندس مختار الخولى السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد لمحافظه الدقهليه والقيادات التنفيذية، من الشباب و الرياضية والصحة، والأوقاف، ورؤساء المراكز والمدن .

وشارك أهل المنصورة احتفالاتهم بعيد الدقهلية القومى، طابور العربات القادمة من كل مركز بالمحافظة ويجمل الطابع الخاص بكل مركز، وهو من تصميم وتنفيذ الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والمديريات بالمحافظة.

وحملت السيارات التابعة لمراكز المدن بعض المجسمات للمساجد و الكنائس تعبير عن الوحدة الوطنية، كما حملت هياكل لمجسمات مصانع ومحطة كهرباء و صورا للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلام مصر، وظهر موكب مدينة جمصة برئاسه المهندسه سحر لطفى رئيس المدينه، ولأول مرة بالدولفين الذى يحمل طابع البحر ،والنخيل والورود واطفال المدراس المصريه اليابانيه وفى لفته جميله اصطحبت رئيسه المدينه الاطفال لتقديم التهنئه لمحافظ الدقهليه