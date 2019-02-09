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صور.. سفير السعودية يشيد بتكريم نزار مدنى خلال مهرجان منظمة التعاون الإسلامى

السبت، 09 فبراير 2019 01:05 م
صور.. سفير السعودية يشيد بتكريم نزار مدنى خلال مهرجان منظمة التعاون الإسلامى تكريم الدكتور نزار مدنى فى دار الاوبرا المصرية بمشاركة وزيرة الثقافة
كتب محمد عبد العظيم
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نشر أسامة النقلى، السفير السعودى بالقاهرة صور من حفل تكريم الدكتور نزار مدنى وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية الأسبق، حيث تم تكريمه فى دار الأوبرا المصرية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى الثقافى الأول.

وقال السفير السعودى: "فى دار الأوبرا المصرية.. تشرفت بحضور حفل تكريم معالي الدكتور نزار مدنى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق من قبل معالي الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامى، ومعالى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدائم.. وكان التكريم على هامش افتتاح فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى الثقافى الأول تحت عنوان "أمة واحدة ثقافات متعددة".

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السفير السعودى بالقاهرة خلال حفل التكريم فى دار الاوبرا
السفير السعودى بالقاهرة خلال حفل التكريم فى دار الأوبرا

السفير السعودى خلال حفل التكريم بحضور وزيرة الثقافة
السفير السعودى خلال حفل التكريم بحضور وزيرة الثقافة

تكريم الدكتور نزار مدنى فى دار الاوبرا المصرية بمشاركة وزيرة الثقافة
تكريم الدكتور نزار مدنى فى دار الأوبرا المصرية بمشاركة وزيرة الثقافة

جانب من حفل التكريم فى دار الاوبرا المصرية
جانب من حفل التكريم فى دار الأوبرا المصرية

وانطلاق المهرجان خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 فبراير من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التى تؤكد الهوية الثقافية بين أبناء الأمة العربية والإسلامية ضمن أول مهرجان لمنظمة التعاون الإسلامى فى القاهرة، وتشارك 18 دولة فى المهرجان، وهى: مصر، وفلسطين، وأذربيجان، وباكستان، والجزائر، وغينيا، والسنغال، وموزمبيق، والسعودية، والإمارات، واليمن، والكويت، وجزر القمر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وبنجلادش، والمغرب وإندونيسيا.


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سفير السعودية

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