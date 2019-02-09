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صور.. رئيس الوزراء من العلمين: عندنا شغل كتير والشركات الجادة ستفوز بمشروعات أكتر

السبت، 09 فبراير 2019 01:23 م
صور.. رئيس الوزراء من العلمين: عندنا شغل كتير والشركات الجادة ستفوز بمشروعات أكتر جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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- نائب رئيس هيئة المجتمعات: بدء التشغيل التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة بطاقة 150 ألف م3/يوم

 - رئيس جهاز المدينة: 80 ألف فرصة عمل توفرها مشروعات المدينة ونصرف 2٫5 مليار جنيه شهريا لشركات المقاولات

 

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة تفقدية اليوم لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولى المكتب الاستشارى لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (1)

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرحٍ كامل لموقف مشروعات منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والداون تاون، والجامعة الأهلية، وفرع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا موقف تنفيذ المدينة التراثية، والحى اللاتيني، والمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (2)

وكلف رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون، والأوبرا، مشدداً على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا:" عندنا شغل كتير، وشركة المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر".

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (3)

وأعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء التشغيل التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، بطاقة 150 ألف م3/يوم، موضحاً أن المحطة ستدخل الخدمة قريباً، بعد إمدادها بالكهرباء، والانتهاء من تنفيذ الخط الناقل للمياه لتغذية المدينة بقطر 1500 مم، والذى يجرى الانتهاء منه حالياً، ومن المقرر تغذية المناطق التالية بالمياه المُحلاة (العلمين – العلمين الجديدة – مارينا – تل العبس – سيدى عبدالرحمن).

جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة (4)

من جانبه أكد المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المشروعات المنفذة بالمدينة توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن جهاز المدينة يقوم بصرف مستخلصات مالية لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، بقيمة شهرية نحو 2٫5 مليار جنيه، وهو ما يوضح حجم المشروعات الكبرى المنفذة بالمدينة، وما ستحدثه من تنمية بمنطقة الساحل الشمالى بوجه عام.


 
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