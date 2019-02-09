صور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاوله تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وأدوية التخسيس بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

أفاد مصدر جمركى بإنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من بيروت، اشتبه رجال الجمارك فى راكب مصرى يحمل حقيبة هاندباج ويحاول الدخول بها لصالة الخطوط الداخلية بمطار القاهرة (الترانزيت ) للسفر لمطار برج العرب دون المرور بالتفتيش.

وتم العرض على عادل ملاك، مجدى فريد نائب مدير الإدارة الذين قررا تشكيل بأحضار 3 حقائب خاصة به من المهبط وتفتيشهم، فتبين وجود 85 كيلو جرام من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وأدوية التخسيس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.