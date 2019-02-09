صور.. جامعة المنوفية تحصد 6 ميداليات ذهبية و3 فضية بأسبوع شباب الجامعات

المنوفية – محمود شاكر

حصدت جامعة المنوفية 6 ميداليات ذهبية، و3 فضية، وميدالية برونزية، خلال المشاركة فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر، الذى أقيم فى جامعة كفر الشيخ تحت شعار "بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء" بمشاركة 27 جامعة مصرية.

وشملت الجوائز التى حصلت عليها الجامعة، 3 ميداليات ذهبية، فى النشاط الرياضي، من نصيب الطالب إبراهيم أبو حبيبة فى لعبة المصارعة وزن 72 كجم، وزميله الطالب مصطفى جبر فى وزن 87 كجم، وفى لعبة الإسكواش نجحت الطالبة ريم زكى من كلية الحاسبات والمعلومات، فى حصد المركز الأول، والميدالية الذهبية، عقب تحقيقها للفوز خلال جميع الجولات.

كما حصل الطالب محمود عبد الباسط درويش، على المركز الثالث، والميدالية البرونزية، فى منافسات المصارعة وزن 72 كجم.

وعلى مستوى النشاط الاجتماعي، حصلت الطالبة إسراء العزبة، من كلية العلوم على المركز الأول فى مسابقة الطالبة المثالية، على مستوى الجامعات المصرية التى شاركت فى الأسبوع.

وفى النشاط العلمى والتكنولوجي، نجح الطالب مينا سمير، من الهندسة الإلكترونية، فى تحقيق المركز الأول، والميدالية الذهبية فى مسابقة الجهاز الإلكتروني، وفى المجال الثقافي، حصل فريق مجلة الحائط على المركز الأول عقب منافسة قوية مع 27 جامعة، وضم فريق جامعة المنوفية فى مجلة الحائط، الطالب محمد خليل ابراهيم شرف، والطالبة سماء سمير أمين، وكلاهما بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي.

وفى النشاط الفنى، حصل الطالب مؤمن محجوب، على المركز الثاني، والميدالية الفضية، فى الغناء الفردى عقب تقديمه لأداء أبهر لجنة التحكيم، بغناء تتر مسلسل "ارابيسك" من ألحان عمار الشريعي، من تدريب وقيادة وتوزيع موسيقى المايسترو دكتور عثمان عبد العاطي، وإشراف فنى دكتور هانى عبد الناصر، وفى النشاط الثقافي، حصلت الطالبة نانسى أبو رواش، على المركز الثاني، والميدالية الفضية فى مجال القصة القصيرة، خلال الأعمال التى سبقت انطلاق الاسبوع، وفى النشاط الفني، حصلت الجامعة على المركز الثالث، فى معرض الفنون التشكيلية للأعمال غير المتخصصة، خلال الأعمال التى سبقت انطلاق الاسبوع.

وهنأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الطلاب وقدم الشكر لرعاية الشباب والطلاب لما قدموه خلال فعاليات الأسبوع، ومن المنتظر لقائه بالبعثة وتكريمهم على ماحققوه، متمنيا لهم المزيد من التفوق والنجاح، رافق البعثة الدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية والدكتور جمعة حسين وكيل كلية التربية النوعية السابق والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب ومديرى الادارات والمشرفين على الأنشطة.

أسبوع شباب الجامعات (1)



أسبوع شباب الجامعات (2)



أسبوع شباب الجامعات (3)



أسبوع شباب الجامعات (4)



أسبوع شباب الجامعات (5)



أسبوع شباب الجامعات (6)



أسبوع شباب الجامعات (7)