صور.. "تعلم الفن التشكيلى" مبادرة جديدة لتعليم مبادئ الرسم مجانا بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

بشغف للفن وحب لألوانه وخطوطه المتعرجة وتكويناته التشكيلية بدأ عدد من الفتيات الجامعيات والخريجات من مدينة العريش بشمال سيناء، تعلم مبادئ رسم لوحات فنية معبرة فى مرسم على شاطئ مدينة العريش لأحد أشهر الفنانين التشكيليين بسيناء.

"تعلم الفن" مبادرة أطلقها الفنان السيناوى رجب عامر، بهدف تعليم جيل جديد من أبناء شمال سيناء مبادئ الفن، وأتاح الفرصة مجانا لعدد من الهواة ومن يمتلكون الرغبة فى التعلم وحب الفن من خلال دورة مجانية فى مرسمه الحر ووسط لوحات فنية أبدعها، وبخامات وأدوات يقوم بتوفيرها لمن يقوم بتدريسهم مذاقات وأصول ما تعلمه ويمنحهم أسرار موهبته .

من بين المتدربات الجدد من فنانات المستقبل ندى إيهاب محمد عثمان، طالبة بكلية آداب قسم لغة إنجليزية بجامعة العريش، قالت لـ"اليوم السابع"، إنها من صغرها محبة للفنون والرسم، وكانت تبحث عن طريق من خلاله تسير بخطوات صحيحة، وفور علمها بالدورة التحقت بها.

وأضافت أنها فى المرسم قام الفنان رجب عامر بتعليمها أصول وأساسيات الرسم من البداية، وهو ما كانت تجهله ووضع يدها على بداية حقيقية لتكوين لوحة، وبالفعل أنجزت جانبا كبيرا من الأعمال الفنية التى أصبحت تعتز وتفتخر بها.

وتابعت ندى أنها تدعو كل صاحب موهبة فى مجال الرسم، أن ينميها بالممارسة، مضيفة: "الرسم شىء جميل وخيالى ومن يمسك بريشته ويخط خطوطه وخربشاته ينسى كل شىء حوله ويعيش فى خيال مرسوم يشكل أجمل إحساس على لوحة يراها الجميع".

وتابعت الحديث إسراء محمود، وهى من محافظة الإسماعيلية تقيم فى مدينة العريش، حاصلة على بكالوريوس فى مجال الحاسب الآلى، أنها حال معرفتها بوجود مكان لتعليم الرسم فى العريش التحقت بالدورة، وقالت: "أنا أحب الرسم وعلى استعداد أن أتعلم من الصفر كل شىء من عالمه".

وأضافت إسراء أن الرسم بالنسبة لها مكمل لأعمال الهاند ميد التى تجيدها فى مجال تشكيل الخشب والمعلقات، فهى بتعلم الرسم ستضيف لما تقوم بتصنيعه من مشغولات إضافات مناسبة تعطى لهذه المشغولات قيمة إضافية.

وأشارت إلى أنها تعلمت فى المكان مبادئ مهمة، وتجاوزت بخطوات بدايات تكوين اللوحة لرسم الطبيعة الصامتة، وهذا ما تعتبره إنجازا وإضافة لموهبتها، وحلمها أن تصبح فنانة محترفة فى مجالها.

وقالت نيارا أشرف، طالبة جامعية، إنها لم تصدق أنها وجدت مكانا من خلاله تخرج موهبتها فى مجال فن رسم اللوحات، ومعلم يوجهها بطريقة سليمة ومن هنا كانت سعادتها وهى "تحول شخابيطها لرسومات" على حد وصفها.

وأضافت أنها تتمنى أن تستمر فى مراحل التعلم حتى نهايتها بلا أى معوقات، وتكمل حلمها فى المستقبل بمشروع بازار تغطى جوانبه لوحات فنية متعددة متاحة لأكبر عدد من الجمهور لمشاهدتها.

وحول فكرة التدريب أوضح الفنان رجب عامر، صاحب المبادرة، وهو فنان تشكيلى بالعريش، أنه وحوله المتدربون يستعيدون همتهم ونشاطهم فى الرسم، ولأنه تعلم فى حياته الكثير من خبرات متراكمة اكتسبها، رأى ضرورة أن يستفيد منها جيل جديد ويقدم إضافة لرسالة الفن.

وأضاف عامر أنه من هذا المنطلق أعلن عن دورة تدريبية مجانية فى مرسمه الكائن على شاطئ العريش، وهى قاعة موسعة أطلق عليها اسم البايكة، ومعدة كمرسم حر، وصالون يجمع الأدباء والمثقفين بالعريش، وافتتحه رسميا اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قبل نحو شهر.

وأوضح أنه بمجرد الإعلان عن الدورة التدريبية المجانية فى مجال الرسم، فوجئ بأعداد كبيرة من المتقدمين، وهو اشترط أن يكون المتقدم ليس فقط يمارس هواية الفن وإنما من لديه الرغبة فى تعلمها، ومن هنا تم اختيار دفعتين كل دفعة 10 من مراحل جامعية وخريجين، يوفر لهم الخامات الأولية، ويبدأ معهم التدريب على مبادئ الخط، ثم التكوينات الأساسية والانتقال لرسم الطبيعة الصامتة من مكونات البيئة المحلية المعروفة ومنها الفانوس ودلة القهوة، ثم الانتقال لمراحل الألوان ومكونات الطبيعة من نخيل وشاطئ، وعندها يطمئن أن المتدرب قادر على الإبداع وفق أسس فنية تقوم على صحيح علم الفن .































