صور.. تطوير ميدان كلية التربية الرياضية ببورسعيد استعدادًا لبطولة البحر المتوسط

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، عن انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف ميدان كلية التربية الرياضية، بمدينة بورفؤاد، وذلك إستعدادًا لاستقبال بطولة البحر المتوسط لكرة اليد والمقرر إقامتها 16 فبراير المقبل.

أضاف السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت منذ اختيار بورسعيد لتنظيم فعاليات بطولة البحر المتوسط لكرة اليد فى الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لخروج البطولة بأفضل صورة سواء فى التنظيم أو الإقامة أو التأمين.

يذكر أن البطولة ستبدأ يوم 16 فبراير وحتى 24 فبراير ويشارك فيها 12 فريق سيتم تقسيمهم على مجموعتين لتقام المباريات فى صالة المدينة الرياضية وصالة كلية التربية الرياضية فى مدينة بورفؤاد.