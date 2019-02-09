صور.. "تطوير العشوائيات" يغير وضع قرية السماكين بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

الصورة تُغنى عن ألف كلمة، هذا هو شكل الواقع بقرية السماكين بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حيث تحولت القرية من عشش من الصفيح على شاطئ النيل إلى عمارات سكنية فاخرة بها كل المرافق.

وجاءت عملية التطوير للمنطقة ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمستوى حياة سكان المناطق العشوائية، من خلال خطتين متوازيتين، كانت الأولى: الخطة الوطنية للقضاء على ظاهرة العشوائيات، التى حملت فى طياتها مشروع "مصر بلا عشش"، بهدف توفير مسكن آمن وملائم، لسكان المناطق العشوائية الخطرة المهددة لحياة قاطنيها سواء من الدرجة الأولى أو الثانية.

أما الخطة الثانية فكانت توسع الحكومة من خلال أذرع رئيسية فى تنفيذ هذه الخطط، وهى وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية، ورفعت الحكومة شعار "نبنى لنخرج الفقراء من فقرهم".

سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير فى تطوير واحدة من أهم المناطق العشوائية وهى منطقة السماكين والتى يقطنها 824 نسمة، حيث تم بناء عدد 9 عمارات سكنية وفرت 207 وحدات سكنية و18 محلا تجاريا فى الدور الأرضى بالعمارات، والتى تم توفيرها للسكان بما يناسب ظروفهم الاقتصادية وتم إنشاء بعض الخدمات الترفيهية لسكان المنطقة أمام العمارات السكنية والتى تكلفت حوالى 35 مليون جنيه .

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية للمنتفعين بمشروع تطوير المنطقة بعد أن تم الانتهاء منها على كورنيش النيل مباشرة.

واستكمالا لأعمال التطوير بالمنطقة العشوائية، هناك مرحلة ثانية من المشروع تقع بجوار المرحلة الأولى "العمارات السكنية" التى تم الانتهاء منها، حيث تتضمن المرحلة الثانية إنشاء طريق محورى رئيسى اتجاهين بإجمالى 4 حارات لربط جميع عناصر المشروع ببعضها، وإنشاء ممشى رئيسى على نهر النيل بكامل طول الأرض وعمل أماكن تجمع ترفيهية مفتوحة كمتنفس لأهالى المنطقة والمناطق المجاورة، وكذلك إنشاء منطقة سوق السمك ومصنع الثلج ومنطقة مطاعم بجوار سوق السمك كمصدر أساسى للتشغيل وإنشاء محلات تجارية ومدرسة وخدمات عامة وملعب ومركز ثقافى واجتماعى لخدمة أهالى المنطقة.

وقال أهالى المنطقة: "كنا نعيش فى عشش مظلمة من الصفيح، وأطفالنا كانوا يعانون من الأمراض بشكل مستمر، وكان من بين سكان المنطقة مسجلون خطر وهاربون من أحكام، والآن وبعد تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى أصبحنا نعيش حياة كريمة داخل مساكن بها كل متطلبات الحياة الآدمية من كهرباء ومياه، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على الاهتمام بنا وتغيير الواقع المر الذى كنا نعيش فيه 180 درجة".