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صور.. انطلاق منتدى المالية العامة للدول العربية بالإمارات بمشاركة لاجارد

السبت، 09 فبراير 2019 09:59 ص
صور.. انطلاق منتدى المالية العامة للدول العربية بالإمارات بمشاركة لاجارد كريستين لاجارد فى منتدى المالية العامة فى الإمارات
كتب محمد عبد العظيم
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انطلقت قبل قليل فى دولة الإمارات، فعالية منتدى المالية العامة للدول العربية على هامش القمة العالمة للحكومات، بمشاركة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، وعبد الرحمن الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وزير الدولة الإماراتى للشؤون المالية، لمناقشة آفاق السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية وتطرح رؤى لتلبية متطلبات شعوب المنطقة.

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انطلاق الجلسة الافتتاحية من منتدى المالية العامة للدول العربية
انطلاق الجلسة الافتتاحية من منتدى المالية العامة للدول العربية
 
كريستين لاجارد خلال فعاليات منتدى المالية العامة فى الإمارات
كريستين لاجارد خلال فعاليات منتدى المالية العامة فى الإمارات
 
كريستين لاجارد تشارك فى منتدى المالية العامة للدول العربية
كريستين لاجارد تشارك فى منتدى المالية العامة للدول العربية

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق فى الإمارات غدا الأحد، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية، يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.

 

 


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