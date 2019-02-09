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صور.. أورام طنطا ينظم ندوة عن الكشف المبكر للسرطان بقرية كنيسة دمشيت

السبت، 09 فبراير 2019 03:36 م
صور.. أورام طنطا ينظم ندوة عن الكشف المبكر للسرطان بقرية كنيسة دمشيت ندوة عن الكشف المبكر للسرطان
الغربية - مصطفى عادل
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نظم مركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة إسلام صبرى مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، ندوة تثقيفيه للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر بقريه كنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا، حاضر فيها الدكتور طارق صلاح استشارى جراحه الأورام بالمركز، بحضور عدد كبير من ابناء القرية.

وتناولت الندوة التعريف بأنواع السرطان وكيفية إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، كما تناولت الندوة التعريف بمرض سرطان الثدى وكيفية إجراء الفحوصات اللازمة له للتأكد من وجوده من عدمه.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز أن تلك الندوة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية التى يقوم بها المركز تجاه البيئة المحيطة به للتوعية بخطورة مرض السرطان، مشيرا إلى أن هناك تفاعل كبير من المواطنين، والذى حرصوا على إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من عدم الإصابة بالمرض.

 

ندوة عن الكشف المبكر للسرطان (1)
 

 

ندوة عن الكشف المبكر للسرطان (2)
 

 


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