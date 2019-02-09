"صحة الإسكندرية": 6 مستوصفات صدر وعيادات جلدية ضمن مشاريع تحسين الجودة

أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن تكريم 6 وحدات علاجية تضم أربع مستوصفات صدر وعيادتين جلدية، وذلك ضمن مشاريع تحسين الجودة بالقطاع العلاجى بمحافظة الإسكندرية.

صرح ابو سليمان أنه تم عمل مشاريع لتحسين بيئة العمل بمستوصفات الصدر وعددها 7 وعيادات الجلدية وعددها 4 بمحافظة الإسكندرية وقد شمل المشروع المخازن الرئيسية ومخازن صيدليات وصيدليات هذه المنشآت الصحية وذلك بالتعاون بين ادارة العلاجى وإدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أنه تم تدريب فريق من كله منشأة على برنامج تحسين بيئة العمل 5Ss وهى طريقة يابانية تستخدم كطريقة لتحسين الجودة وذلك لضمان التخزين الأمثل للأدوية والمستلزمات وتحديد حد الطلب وتقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمة للمريض مما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الطبية المقدمة.