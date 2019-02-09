شركة النفط اليمنية تعلن أن مبيعات عدن من المشتقات النفطية بلغت 74 مليار ريال

عدن /أ ش أ/

قالت مدير فرع شركة النفط اليمنية، فرع عدن انتصار العراشة إن مبيعات الشركة من المشتقات النفطية بلغت 74 مليار و502 مليون ريال عام 2018م.

وأوضحت المسئولة اليمنية ، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن فرع الشركة حقق العام الماضى العديد من الإنجازات رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ، حيث تم إعادة تشغيل عدد من محطات الوقود التابعة للشركة بعد إعادة تأهيلها وترميم الدمار والخراب الذى خلفته الحرب التى شنتها ميليشيا الحوثى الانقلابية على المدينة.

وأشارت الى أن الشركة أعادت بناء هنجر وورشة النقل فى مديرية دار سعد ، ونفذت عددا من المشاريع التأهيلية فى منشآة البريقة ، لافتة من جانب آخر إلى أن فرع الشركة كان قد نفذ خلال العام الماضى فى مجال التدريب والتأهيل 17 دورة تدريبية استفاد منها نحو 115 من عمال وموظفى ومنتسبى وكوادر فرع الشركة بعدن.

وأكدت العراشة أن فرع الشركة سيستكمل العام الجارى تأهيل محطات تعبئة الوقود والمنشئات التابعة للشركة بهدف تحسين وتوسيع نشاطها النفطي.