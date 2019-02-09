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شاهد.. موكب الرئيس السيسي لدى وصوله أديس أبابا

السبت، 09 فبراير 2019 01:46 م
شاهد.. موكب الرئيس السيسي لدى وصوله أديس أبابا
أديس أبابا - محمد الجالى
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الجالي

 رصد مقطع فيديو موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصولة العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

 

ووصل الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية، تشهد تسلم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي غدا الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام، يليها ترؤسه لأعمال القمة الأفريقية.

وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى غدا الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019، والتي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

وتعمل مصر خلال خطة طموحة لدفع جهود التنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول وتحركات عملية على أرض الواقع من خلال خبرة مصر في مجالات كثيرة كالتنمية والرعاية الصحية للقضاء على الأمراض المنتشرة في القارة الأفريقية.

 

 

 


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السيسي

الاتحاد الأفريقي

رئاسة الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا




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