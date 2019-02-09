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شاهد فى دقيقة.. مكاسب وخطة مصر من رئاستها للاتحاد الأفريقى

السبت، 09 فبراير 2019 07:56 م
شاهد فى دقيقة.. مكاسب وخطة مصر من رئاستها للاتحاد الأفريقى الاتحاد الأفريقى
كتب أحمد التايب
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تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى غدا الأحد، وتولى مصر اهتماما خاصا بالقارة السمراء والقضايا الشائكة التى تعانى منها أفريقيا أولوية فى أجندة السياسة الخارجية المصرية، وذلك إيمانا من القاهرة بدورها التاريخى فى دعم القضايا التى تعصف بالقارة عقب التحرر من الاستعمار الأجنبى.
 
وتعد سياسة الانفتاح على إفريقيا التى يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد أبرز الأسباب التى جعلت مصر تترأس الاتحاد الإفريقى.
 
ولهذا نرصد مكاسب مصر وخطتها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى الفيديو جراف التالى:..
 
 
 
 

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