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شاهد.. تركى آل شيخ ينشر صورة مع الزعيم عادل إمام

السبت، 09 فبراير 2019 02:22 ص
شاهد.. تركى آل شيخ ينشر صورة مع الزعيم عادل إمام تركى آل شيخ وعادل إمام
كتب إسلام جمال
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شارك المستشار تركى آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، جمعته بالفنان عادل إمام.

 

عادل إمام وتركى آل شيخ

تركى آل شيخ وعادل إمام

 

وقع المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عدداً من مذكرات التفاهم التى من شأنها تدعيم القطاع الترفيهى فى المملكة.

 

وتشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، وذلك خلال زيارته التى بدأها يوم أمس إلى القاهرة.

 

وفى هذا الصدد، وقع مع شركة للإنتاج الفنى والمسرحى، لتقديم ستة عروض لمسرحية "الملك لير" من بطولة الفنانين القديرين يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوي، فى مناطق مختلفة داخل المملكة وأبرم اتفاق لتقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التى عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً.

 

وأضافت الهيئة العامة للترفيه، أنه قد تم التوقيع مع نجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى 2019 وفى جدة خلال شهرى يونيو ويوليو العام المقبل 2020.

 

وأشارت أنه قد وقع تركى آل الشيخ، مع الفنان محمد هنيدى لتقديم ستة عروض لمسرحية “3 أيام فى الساحل” فى مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ شهر مارس المقبل.

 

على جانب آخر، أجرى تركى آل الشيخ، توقيع مع الفنان أشرف عبد الباقى لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحيات مسرح مصر لعروض العام الماضى 2018، لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية "جريمة فى المعادى" فى عدة مناطق من المملكة، كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد "اللمبى" لتقديم عروض مسرحية فى مناطق مختلفة داخل المملكة.

 

ووقع تركى آل الشيخ مذكرة تفاهم مع المخرج والمنتج رامى إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للفنان القدير عادل إمام كضيف شرف بعمل فنى.


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