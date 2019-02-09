شاهد.. المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر": شعارنا المشاركة فى خدمة المواطنين

كتب أيمن رمضان

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن أحد محاور الصندوق الرئيسية منذ تأسيسه تتمثل فى الرعاية الصحية للمواطنين، موضحاً أن التجربة الأولى للصندوق تمثلت فى حملة القضاء على فيروس سى، ومن ثم الانتهاء من قوائم الانتظار وخلال الفترة الراهنة أطلق الصندوق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار، وتابع:"شعار الصندوق نتشارك".

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "on e"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تضافر الجهود فى العمل المجتمعى نظراً لأهمية ذلك فى خدمة المجتمع وبخاصة الشرائح الأكثر احتياجاً.

ولفت "مختار"، المجتمع المدنى كان يعمل فى جزر منعزلة فى السباق، ولكن مشاركته الآن يأتى فى إطار التكامل والتعاون وخدمة المجتمع حتى لا نقع فى نفس أخطاء الماضى، عندما كان يتكرر العمل المجتمعى فى المكان الواحد بينما هناك أماكن محرومة تماماً.