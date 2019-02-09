video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر": شعارنا المشاركة فى خدمة المواطنين

السبت، 09 فبراير 2019 10:38 م
شاهد.. المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر": شعارنا المشاركة فى خدمة المواطنين الإعلامية خلود زهران
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن أحد محاور الصندوق الرئيسية منذ تأسيسه تتمثل فى الرعاية الصحية للمواطنين، موضحاً أن التجربة الأولى للصندوق تمثلت فى حملة القضاء على فيروس سى، ومن ثم الانتهاء من قوائم الانتظار  وخلال الفترة الراهنة أطلق الصندوق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار، وتابع:"شعار الصندوق نتشارك".

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "on e"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تضافر الجهود فى العمل المجتمعى نظراً لأهمية ذلك فى خدمة المجتمع وبخاصة الشرائح الأكثر احتياجاً.

ولفت "مختار"، المجتمع المدنى كان يعمل فى جزر منعزلة فى السباق، ولكن مشاركته الآن يأتى فى إطار التكامل والتعاون وخدمة المجتمع حتى لا نقع فى نفس أخطاء الماضى، عندما كان يتكرر العمل المجتمعى فى المكان الواحد بينما هناك أماكن محرومة تماماً.

 

 


إضافة تعليق

تحيا مصر

نور حياة

خلود زهران

المجتمع المدنى

اخبار مصر




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة