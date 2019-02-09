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سيدة المكسيك الأولى السابقة تقرر الطلاق من زوجها الرئيس السابق

السبت، 09 فبراير 2019 08:02 ص
سيدة المكسيك الأولى السابقة تقرر الطلاق من زوجها الرئيس السابق انجليكا ريفيرا سيدة المكسيك الأولى سابقا
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قالت سيدة المكسيك الأولى سابقا انجليكا ريفيرا، على حسابها على انستجرام يوم الجمعة، إنها قررت الطلاق من زوجها الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو.

وكان بينيا نييتو قد أنهى فترته الرئاسية التى استمرت ست سنوات فى نوفمبر، وتزوج بينيا نييتو من ريفيرا الممثلة التلفزيونية السابقة فى 2010 فى حفل مبهر عندما كان حاكما لإحدى الولايات ويتطلع إلى الرئاسة.

وكان هذا ثانى زواج لكليهما كما أن لكليهما أولادا من علاقات سابقة. ولاحقت شائعات الانفصال الوشيك الزوجين وزادت خلال السنة الأخيرة من رئاسة بينيا نييتو على الرغم من نفى مقربين من الأسرة ومن بينهم بنات ريفيرا هذه الادعاءات بوصفها كاذبة.

وقالت ريفيرا(49 عاما) على حسابها "يؤسفنى بشدة هذا الوضع الأليم بالنسبة لى ولأولادى، اليوم كل طاقتى وقوتى وحبى تتركز على أن أظل أما صالحة وأستعيد حياتى ومشوارى المهني".

ونشرت مجلة اجتماعية مكسيكية قبل أسبوع تقريبا صورا لبينيا نييتو فى إسبانيا مع عارضة أزياء مكسيكية شابة مما زاد من تكهنات احتمال انفصال الزوجين. وكان بينيا نييتو (52 عاما) قد ترك السلطة بمعدلات تأييد منخفضة بشكل قياسى بسبب تفشى الجريمة وفضائح فساد وركود الاقتصاد، وقل ظهور بينيا نييتو منذ تركه الرئاسة ولم يؤكد ما إذا كان الزوجان سينفصلان.

 

 

 


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