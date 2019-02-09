سلاح الجو الليبى يشن غارة تحذيرية ضد طائرة مدنية فى محيط حقل الفيل النفطى

كتب : أحمد جمعة

شن سلاح الجو الليبى غارة تحذيرية فى محيط حقل الفيل النفطى جنوبى البلاد، وذلك فور هبوط طائرة مدنية إلى المطار بدون الحصول على تصريح من القيادة العامة للجيش الليبى.

وقال اللواء عبدالسلام الحاسي، قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لموقع العين، إن سلاح الجو الليبى نفذ غارة تحذيرية فى محيط حقل الفيل النفطى، وذلك فور هبوط طائرة مدنية إلى المطار دون الحصول على التصاريح اللازمة.

كما نفى الشائعات التى يروجها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى حول استهداف سلاح الجو الليبى حقل الفيل النفطى.

وأكد الحاسى أن قوات الجيش الليبي تتعامل بكل جدية وحزم مع أى طائرة تخالف التعليمات العسكرية وتهبط فى مطارات الجنوب الليبى دون الحصول على تصريح مسبق.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى قد أعلنت حظر هبوط وإقلاع الطائرات بمدن الجنوب دون الحصول على تصريح.

وقالت شعبة الإعلام الحربى فى بيان، أمس الجمعة، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من التحليق فوق أجواء المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إجبارها على الهبوط، إذا حلقت بدون تصريح في هذا المجال الجوى".

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية أن المنطقة المعلن عنها ومنذ منتصف ليل الخميس هى منطقة عمليات حربية مغلقة حتى إشعار آخر.