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سقوط الزعفرانى و14 آخرين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

السبت، 09 فبراير 2019 06:20 م
سقوط الزعفرانى و14 آخرين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية حملة أمنية- أسلحة- مخدرات
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة أسفرت عن سقوط 15 عاطلا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بضبط كلا من: "الزعفراني.ا" 38 سنة، عاطل، بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، و"مصطفي.م"21 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و2 طلقة من ذات العيار، و"مصطفي.ع"31 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و4 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و"يوسف.ش" 16 سنة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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