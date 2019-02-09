سفر وعودة 759 مصريا وليبيا و155 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 759 مصريا وليبيا و155 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 556 إلى الجانب الليبى، بينهم 30مصريا و526 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 203 بينهم 179 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و24 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء عودة 155 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.