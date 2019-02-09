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سعر الريال السعودى اليوم السبت 9-2-2019

السبت، 09 فبراير 2019 10:35 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 9-2-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 9-2-2019، حيث واصل سعر الريال ثباته عند 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بعد تراجعه على مدار الأسبوعين الماضيين.

وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.67  جنيه للشراء

4.71  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.69  جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.69  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.60  جنيه للشراء

4.74  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.64 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع


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