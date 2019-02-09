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السبت، 09 فبراير 2019 09:48 ص
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سعر الدولار اليوم السبت 9-2-2019 فى مصر ..استقرار العملة الأمريكية

السبت، 09 فبراير 2019 09:46 ص
سعر الدولار اليوم السبت 9-2-2019 فى مصر ..استقرار العملة الأمريكية الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار اليوم السبت 9-2-2019، استقرار حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع التى شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين.

رغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات الأربعاء، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.55 جنيها للشراء، و17.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع


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