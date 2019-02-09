زوجة تلقى بنفسها من الطابق الثالث بعد ضبطها مع عشيقها بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

طعن زوج زوجته بسلاح أبيض "سكين" لضبطها بصحبة رجل آخر بمسكنهما، وألقت الزوجة نفسها من الطابق الثالث وتم نقلها للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجدة بقيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص أثناء هروبه من أحد العقارات وسقوط إحدى السيدات من الطابق الثالث بذات العقار بناحية حى العالمية – بندر شبين - دائرة المركز.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، حيث تبين قيام الأهالى بضبط المدعو "ع. ك. ا" 37سنة، عاطل، ومقيم قرية غيته – بلبيس – شرقية، مصاب بكدمات وجروح سطحية متفرقة بالجسم، حال تواجده بشقة المدعوه "ف.ش" 27 سنة، ربة منزل مصابه بكسور متفرقه بالجسم و2 جرح طعنى بالبطن أحدهما نافذ، وتم نقلها لمستشفي بنها الجامعي وحجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

بالفحص تبين وجود علاقة غير مشروعة بينهما، قام على إثرها الزوج بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثاً ما بهما من إصابات وقامت الزوجة بالقفز من شرفة الطابق الثالث، مما أدى لإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، ولدي محاولة المتهم الهرب قام الأهالي بضبطه وتم التحفظ عليه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعه "سكين" تم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.