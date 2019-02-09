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زراعة 192 الف فدان قمح على مستوى محافظة الوادى الجديد

السبت، 09 فبراير 2019 12:53 ص
زراعة 192 الف فدان قمح على مستوى محافظة الوادى الجديد قمح - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، عن حصر مساحة 192الف فدان تمت زراعتها  قمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية والقرى التابعه لها وذلك ضمن أعمال الحصر الفعلي للزراعات الشتوية بالمحافظة حيث تصدر محصول القمح القائمة والتي بلغت مساحته 192200.8فدان علي مستوي المحافظة، وتضمنت منطقة شرق العوينات أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 99317.12 فدان.
 
وقال المرسى في بيان له إن الزمام المنزرع زادت مساحته هذا العام عن العام السابق، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 385422 فدان، بالنسبة لإجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل بلغت 289858.9 فدان.
 
وأضاف المرسي أن إجمالي المساحة المنزرعة خضر بلغت 46696 فدان وتصدر محصول البطاطس القائمة، حيث بلغت المساحة المنزرعة 44228.18فدان.
 
 
 

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