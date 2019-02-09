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رئيس جهاز العلمين الجديدة يشرح خطة تشغيل الكورنيش الصيف المقبل

السبت، 09 فبراير 2019 06:03 م
رئيس جهاز العلمين الجديدة يشرح خطة تشغيل الكورنيش الصيف المقبل مدينة العلمين
كتبت هند مختار
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أوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة محطة كهرباء الحمراء لإمداد كورنيش المدينة بـ85 ميجاوات، وكذا توسعة محطة كهرباء العلمين لإمداد المشروع بـ75 ميجاوات، وتم عمل تمديدات للكابلات لتغذية منطقة الكورنيش، والمنطقة الترفيهية، والمباني الحكومية، كما تم تركيب 18 محول كهرباء، ودخلت الخدمة بقدرة تصل إلى 30 ميجاوات، وجارٍ تجهيز محولات المنطقة الترفيهية لإمدادها بالقدرة المطلوبة، والتي من المقرر أن تصل إلى 5 ميجاوات خلال العام الأول (صيف 2019)، وجارٍ أيضاً إنهاء خزانات المياه الخاصة بالشرب والحريق والري لتوفير المياه المطلوبة، وكذا إنهاء شبكة صرف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي للمنطقة الترفيهية، استعداداً للتشغيل بموسم الصيف الحالي، وقد روعي استخدام جميع الخامات من الصناعات المصرية المحلية وبأحدث التقنيات العالمية، وجارٍ البدء في أعمال تزيين ونظافة الشواطئ أمام المنطقة الترفيهية.

 

 وأشار، خلال جولة رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، إلى أنه تم التعاقد مع إحدى كبريات الشركات المُتخصصة في أعمال النظافة والحراسة والأمن، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة، والاتفاق على توريد المعدات والأجهزة والعمالة اللازمة للتشغيل وجلي الرخام والاهتمام بمنطقة الكورنيش، والإسكان المتميز، والشاطئ، وتم توريد ماكينة خاصة لجلي الرخام ونظافة الأرصفة، وماكينة لغربلة رمال الشواطئ والحفاظ على نظافتها ورونقها الأبيض المتميز، كما تم البدء في توريد أعمدة إنارة الطريق الساحلي الحالي في المنطقة أمام مدينة العلمين الجديدة لاستقبال الزوار لموسم صيف 2019، والبدء في صب القواعد ومد الكابلات، بجانب البدء في تجميل وزراعة الجزيرة الوسطى للمنطقة المواجهة لمركز مارينا العلمين السياحي بداية من كم 110 وحتى كم 128 أمام مدينة العلمين الجديدة.

 

 وبالنسبة لخطة جهاز مدينة العلمين الجديدة لإمداد المدينة بالمياه المُحلاة، أضاف المهندس أسامة عبدالغني: ستدخل محطة تحلية مياه البحر، بطاقة 150 ألف م3/يوم، إلى الخدمة قريباً، وتكفى كمية المياه المُنتجة من المحطة لتلبية احتياجات 700 ألف نسمة، وتم الانتهاء من تنفيذ خط المياه الناقل بطول 9 كم، من محطة التحلية إلى خزان التكديس (التخزين)، والذى تبلغ مساحته 60 ألف م3، وبلغت نسبة تنفيذه 60 %، وسيتم استقبال المياه المُنتجة وتوجيهها إلى خزانات منطقة مارينا العلمين، والتي تبلغ سعتها التخزينية حوالي 16 ألف م3، والتجهيز لإعادة ضخها لتغذية عدد من المناطق، من خلال خطوط ناقلة للمياه بأقطار مختلفة، يتم حالياً الانتهاء من تنفيذها.

 

 


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