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رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق المعسكر الطلابى لكلية التربية الرياضية

السبت، 09 فبراير 2019 05:10 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق المعسكر الطلابى لكلية التربية الرياضية جانب من انطلاق المعسكر
قنا - وائل محمد
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شهد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، المعسكر الطلابى الذى تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة، مشيدا بالعمل التطوعى لطلاب الكلية، حيث قام الطلاب بأعمال التشجير والنظافة والدهانات التى قام بها الطلاب، وتابع رئيس الجامعة أعمال المعسكر الطلابى الذى يعكس الوعى لدى الطلاب بالخدمة العامة داخل الجامعة.

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وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن المعسكر يستمر لمدة أسبوع من 9 – 14 فبراير الجارى، حيث يقوم طلاب الفرقة الأولى خلال المعسكر بأعمال خاصة بالخدمة العامة وتعليم الطلاب مهارات التعامل مع المجتمع والعمل التطوعى فى مجالات البيئة المختلفة بينما معسكر الفرقة الثالثة خاص بالتدريب على مهارات الكشافة والمرشدات واعمال التشجير والتجميل وإعداد الملاعب وتنمية البيئة الداخلية ويشارك فى المعسكر وكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 

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وتفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى الامتحانات الالكترونية (mid term )أعمال السنة لمادة الجراحة العامة للفرقة السادسة بكلية الطب للعام الجامعى 2018 / 2019.

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وأشاد رئيس الجامعة بهذه التجربة الرائدة للامتحانات الالكترونية والتى اجريت بنسبة نجاح كبيرة داخل الجامعة واستفسر رئيس الجامعة من الطلاب على الامتحانات الالكترونية والتعامل مع الاجهزة وابدى الطلاب ارتياحهم لهذه التجربة، رافقه خلال الجولة الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب واعضاء هيئة التدريس والدكتور احمد حلمى مدير وحدة تقويم الطلاب والامتحانات.

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