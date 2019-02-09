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رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى لـ15 برجا يتم تنفيذها بالعلمين الجديدة

السبت، 09 فبراير 2019 03:05 م
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى لـ15 برجا يتم تنفيذها بالعلمين الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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- مدبولى: المصريون يسطرون تاريخا جديدا فى 14 مدينة جديدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى

- بدء العمل فى 4 ملايين م2 بالمنطقة الصناعية بالمدينة.. ووحدات سكنية تناسب مختلف شرائح دخول المواطنين

 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 15 برجاً سكنياً جار تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تفقد الموقف التنفيذى للمنطقة الترفيهية، ومنطقة الداون تاون.

 

وفى تصريحات له على هامش الزيارة، قال الدكتور مصطفى مدبولى: أحرص على زيارة المدن الجديدة، بشكل مستمر، لمتابعة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها، وأشعر بالسعادة لحجم الإنجاز فى هذه المدن، فالعلمين الجديدة، التى نحن بها الآن يعمل بها نحو 80 ألف مصرى، يفتحون بيوتا، من عائد المشروعات المنفذة هنا، بخلاف ما يتحقق من تنمية فى كل ربوع مصر، فالمصريون يسطرون تاريخا جديدا فى 14 مدينة جديدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى.

 

وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ أكثر من مدينة ساحلية مستدامة، منها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وقريبا رشيد الجديدة، ويوجد هنا فى العلمين الجديدة أنشطة مختلفة تؤهل المدينة للعمل طوال العام، فلدينا جامعة أهلية تنفذ، وفرع للأكاديمية البحرية، ومنطقة صناعية، بدأ العمل فى 4 ملايين م2 منها، حيث يتم توصيل المرافق المختلفة، وسيبدأ المطورون الصناعيون عملهم، كما من المقرر تشغيل المنطقة الترفيهية فى الصيف المقبل، ويتم أيضا تنفيذه وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح دخول المواطنين.

 

وقال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز المدينة: يتم حاليا تنفيذ 15 برجا بارتفاع يصل إلى 41 دورا، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات، بجانب البدء فى تنفيذ كمبوند سكني "مجتمع عمرانى متكامل" بمساحة 98 فداناً، ويضم عدداً من نماذج الفيلات، والشاليهات، وشقق العمارات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال وتحسين التربة لكامل المشروع، وتم البدء في تنفيذ الأساسات السطحية والهيكل الخرساني لـ16 فيلا، مشيراً إلى أنه جارٍ استصدار قرار وزارى باعتماد تخطيط وتقسيم منطقة بمساحة 500 فدان، لإقامة كمبوند سكني "مجتمع عمرانى متكامل"، ملاصق لمركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، ومطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، وتتمتع منطقة الفيلات بالكمبوند بكونها مُقامة على جزر صناعية، كل جزيرة تحتوى على عدد من الفيلات بطابع خاص، ويتم التنقل بينها من خلال مجموعة كباري رابطة للجزر، وجميعها تطل على منطقة ميناء العلمين الرئيسي لليخوت، وتتمتع بواجهة شاطئية تصل إلى 2 كم خلف منطقة الأبراج مباشرة، ويشتمل تخطيط الكمبوند على أماكن خضراء وأماكن ترفيهية وأماكن انتظار سيارات، وقد روعي في جميع تصميمات مدينة العلمين الجديدة لجميع أنواع الإسكان، ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير المنحدرات الهندسية المريحة والمخصصة لتسهيل حركتهم، وكذا مراعاة توفير أماكن انتظار السيارات ودورات المياه الخاصة والمجهزة لاستقبالهم في الأماكن العامة.

 

وقال رئيس جهاز المدينة: جارٍ تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة – ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة – العمارة بها 32 وحدة)، بمشروع "سكن مصر"، ووصلت نسبة الإنجاز إلى صب الدور الرابع، وجارٍ الانتهاء من تشطيب حوالى 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة، تضم 1320 وحدة، يتم تنفيذها بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، بمساحات تتراوح بين 90 م2 بخلاف الحديقة، وتتدرج حتى 300 م2 لوحدات التوين هاوس بالروف، كما تم البدء فى تنفيذ 12 ألف وحدة بالحى اللاتينى، وجارٍ إعادة طرح 35 عمارة بالإسكان المتميز، تم سحبها من شركتين متعثرتين فى التنفيذ، لاستئناف الأعمال المتوقفة فيها، موضحاً أنه جارٍ حالياً حجز 536 وحدة (23 عمارة) بالإسكان المتميز، وهناك إقبال كبير على الحجز.


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