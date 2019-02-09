رئيس البرلمان العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد سبل تطوير العلاقات المشتركة

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى.

وقال مكتب الاعلام لرئيس مجلس النواب العراقي غى بيان صحفى، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

كما تم بحث ملف دعم العراق، وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة فضلا عن الأخرى التي تعاني نقصا في الخدمات؛ من أجل تحقيق الاستقرار للعراق والمنطقة.