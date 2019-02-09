video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أوكرانيا يؤكد ضرورة انضمام بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبى والناتو

السبت، 09 فبراير 2019 10:06 م
رئيس أوكرانيا يؤكد ضرورة انضمام بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبى والناتو الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، اليوم السبت، على ضرورة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي.

وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن بورشينكو أوضح - في كلمة ألقاها في بداية انطلاق حملته لخوض الانتخابات الرئاسية: "أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي من شأنه توفير ضمانات حاسمة وقاطعة لاستقلالها وأمنها القومى وحريتها ورفاهية شعبها".

وقال بورشينكو "إن أوكرانيا تجاوزت الأسوأ، حيث بدأت الأزمات الناتجة عن الحرب مع الانفصاليين في الشرق والحصار الاقتصادي الروسي تخف حدتها".


إضافة تعليق




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة