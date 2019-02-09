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دفن جثه طفل سقط من الطابق الرابع فى المعصرة

السبت، 09 فبراير 2019 08:31 ص
دفن جثه طفل سقط من الطابق الرابع فى المعصرة جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة طفل لقى مصرعه، عقب سقوطه من بير السلم، في الطابق الرابع، داخل منزله بمنطقة حدائق حلوان، بالمعصرة.

كان مأمور قسم شرطة المعصرة، تلقى إخطارًا من المستشفى العام، يفيد وصول جثة طفل عمره 6 سنوات، ومقيم بحدائق حلوان، دائرة القسم، إدعاء سقوط من الطابق الرابع.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفل سقط من الطابق الرابع أثناء اللهو أمام باب شقته نتيجة اختلال توازنه، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.


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