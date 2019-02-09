خبير أجنبى يجرى اليوم العملية الجراحية للطفلة جانو أسامة بمستشفى وادى النيل

قالت شيرين محب حكيم، والدة الطفلة جانو أسامة سعيد، 11 عاما، المصابة بورم خبيث داخل الحبل الشوكي، إن رئاسة الجمهورية أبلغتها اليوم أن مستشفى وادي النيل جاهزة لاستقبال ابنتها للبدء فى العلاج، حيث من المقرر أن يجرى خبير أجنبى العملية الجراحية اليوم بالمستشفى.

وفى لفتة إنسانية طيبة، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة والدة "جانو" بعد إصابتها بورم خبيث فى الحبل الشوكى، الذى يستلزم إجراء جراحة عاجلة، وقالت والدة المريضة، "أشكر الرئيس السيسى على استجابته لاستغاثتى وتبنيه لحالة ابنتي وأقول له "كتر ألف خيرك أنت فعلا نعمة الأب ".

وأضافت والدة المريضة، "لم يكن لدى سبيل بعد الله سوى الرئيس السيسى الذى استجاب لاستغاثتى فورا".