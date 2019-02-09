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حملة لتطهير مقابر السنبلاوين من أعمال السحر بجهود شباب المدينة

السبت، 09 فبراير 2019 01:51 ص
حملة لتطهير مقابر السنبلاوين من أعمال السحر بجهود شباب المدينة جانب من حملة التطهير
الدقهلية - فريق المحافظات
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شن عدد من أهالى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حملة على المقابر بالمدينة لتنظيفها من أعمال السحر.

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وخرج عدد من المتطوعين، وقاموا بالتفتيش فى المقابر وأخرجوا بعضًا من أعمال السحر، فى شكل عروسة وكتابات وأحجبة ودماء حيض وغيرها، من داخل المقابر فى حملة تبناها شباب المدينة.

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وأشار القائمون على الحملة بأنهم قاموا بعمل مسح لشارعين فقط من المقابر، وأنهم سوف يستكملون أعمالهم فى وقت آخر، مؤكدين أنهم تخلصوا من تلك الأعمال عن طريق الحرق وإلقاء المياه والملاح.

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وأضاف أحد الشيوخ أن بعض تلك أعمال السحر المقصود منه هو إيذاء بعض الأشخاص، بالإصابة بمرض أو الشعور بالتعب المستمر وآخر بقلة الرزق والتفريق بين الأزواج.

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